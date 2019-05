Tickets Duncan snel weg tijdens songfestival

De kaarten gingen zaterdagochtend in de verkoop. De meeste concertkaarten vlogen zaterdagavond over de digitale toonbank, terwijl Duncan zich in Tel Aviv naar de Songfestivaloverwinning zong. „Toen hij het podium op ging, ging het rap”, stelt een woordvoerder van Patronaat in Haarlem, waar Duncan op zaterdag 2 november staat. „Nog voordat bekend werd dat hij gewonnen had, was het concert uitverkocht.”

Iets soortgelijks gebeurde in Hengelo. „Nog vóór het optreden van Duncan hadden we al de helft van de kaarten verkocht. De rest van de tickets verkochten we direct na heb bekendmaken van de overwinning van Duncan”, zegt Johan de Jong, directeur van poppodium Metropool dat de songfestivalwinnaar op vrijdag 8 november ontvangt. „Prachtig om te zien. We hebben nog nooit zoveel tickets verkocht ’s nachts.”