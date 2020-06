Gijp woedend op Genee na ’Joegoslavië-tribunaal’ bij VI: ’Dit komt nooit meer goed’

Van der Gijp reageerde dinsdag in RTL Boulevard op de uitzending van Veronica Inside, die maandagavond in het teken stond van de vermeende racistische grap van Johan Derksen.

„Johan en ik wisten allebei niet dat Wilfred ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten. Ik heb niet zo’n zin om hem aan het lijntje te krijgen, op dit moment. Wat moet je daarmee? Ik bedoel, twaalf jaar. Je bent godverdomme een team, man. We hebben alles met dat programmaatje gewonnen wat er te winnen viel. En dan ga jij in een uitzending die cruciaal is voor in dit geval Johan hem openlijk afvallen? Hoe slecht kun je zijn? Hoe slecht kun je zijn?”

Contract

Gijp vervolgt: „Ik ben zo teleurgesteld in dat ventje. Johan was na tien seconden weg, ik na twintig seconden. Maar we hebben het wel via de mail en de app kenbaar gemaakt. Ik denk dat Genee hier toch heel erg verkeerd aan heeft gedaan. (...) Ik laat mij nóóit meer door Genee een zin uitspreken die hij ontlokt. Dat zal ik nooit meer doen. Je bent zo op je hoede, nu. Dat wordt een totaal ander soort programma. En als Johan dan ook nog met een zak aardappels van vier kilo naar Hilversum rijdt, dan moet je gewoon zeggen: jongens, dit heeft geen zin meer.”

Zowel Derksen als Van der Gijp heeft Genee duidelijk gemaakt dat ze ’absoluut klaar zijn met hem’. „Wat ons betreft was het de laatste uitzending, gisteren. Nee, daar kun je van overtuigd zijn. Dit komt niet meer goed. Wij hebben een contract bij (John, red.) De Mol, maar als wij hem uitleggen dat het zo niet verder kan, dan is De Mol de laatste die zou zeggen: ik houd je aan je contract. Het programma zal vanaf nu nooit meer hetzelfde zijn. Met name omdat wij die tik die we van hem hebben gehad, daar stappen wij niet zo makkelijk overheen. Hij kan nog met een uitleg komen – een keer, niet nu – die voor ons te accepteren is, maar dan moet hij wel met iets goeds komen. Johan stuurde mij gisteren een mailtje. Ik heb gezegd dat ik daar honderd procent achter sta. Als jij stopt, stop ik ook.”

K*tshow

De speciale uitzending was georganiseerd nadat Derksen onder vuur lag vanwege een vermeend racistische vergelijking die hij maakte tussen Zwarte Piet en rapper Akwasi. Adverteerders trokken zich terug en de spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal besloten tot een boycot van het programma.

Veronica stelde dinsdagmiddag met Derksen, die eerder op de dag aan De Telegraaf vertelde ’in tweeëntwintig jaar tijd nog nooit zo’n k*tshow te hebben gemaakt’, gepraat te hebben en ervan overtuigd te zijn dat de drie analisten na de zomer door zouden gaan met het programma. Veronica was dinsdagavond niet voor commentaar bereikbaar.