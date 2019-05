Songfestival kan stad miljoenen opleveren

Nadat Conchita Wurst het songfestival naar Oostenrijk haalde, kostte dat 35 miljoen euro maar leverde dat hoofdstad Wenen ook meer dan 400 banen op en 30.000 toeristen die volgens de Royal Bank of Scotland 25 miljoen euro miljoen in de stad uitgaven. Een jaar eerder organiseerde Kopenhagen het festijn voor omgerekend 45 miljoen euro, waar 39.000 toeristen op afkwamen.

NBTC Holland Marketing verwacht komend jaar tienduizenden songfestivalbezoekers. Duncan Laurence prijkt zondag al op de Engelstalige homepage van Holland.com. De website gaat de komende dagen nog meer aandacht besteden aan het Songfestival dat volgend jaar in Nederland wordt georganiseerd.

Hollandse zuinigheid

De organisatie van het Eurovisie Songfestival in mei 2020 dreigt samen te vallen met de Grand Prix in Zandvoort, de badplaats verwacht 200.000 bezoekers. Volgens het toerismebureau is het mede om die drukte niet logisch om meteen Amsterdam aan te wijzen als organisator van het Eurovisiesongfestival. Nederland heeft nog zoveel meer mooie steden te bieden, licht een woordvoerster van de marketingsorganisatie toe. Ze noemt Arnhem, Rotterdam en Zwolle als mogelijk alternatief. De spreiding van de toeristen over het land is al langer beleid van NBTC Holland Marketing.

Bestuursvoorzitter Shula Rijxman van de NPO woonde zaterdag de finale in Tel Aviv bij. Zij verwacht een budget nodig te hebben van 25 tot 35 miljoen voor de organisatie van het Eurovisiesongfestival, zegt ze tegen de NOS. Ze verwacht niet dat de financiering een probleem wordt: „Het songfestival is een van de beste promoties voor Nederland.”

Wat premier Mark Rutte betreft, steekt Nederland geen belastinggeld in de organisatie van het festival en is het aan de NPO om de kosten te dragen. Kamerlid Kirsten van den Hul is het daar niet mee eens. „Het songfestival komt naar Nederland. Een mooie kans om te laten zien wat we in huis hebben”, twittert ze. „Dat gaat natuurlijk niet uit het toch al krappe NPO-budget, zoals de minister-president wil. Hollandse zuinigheid op zijn best”, reageert ze op Twitter. „Gewoon doen.”