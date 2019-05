Maurice Wijnen: ’Davina Michelle volgend jaar naar Songfestival’

„Het risico van deelname voor de grote artiesten is komend jaar wel wat minder groot. Ik denk dat er veel grote namen zijn die stiekem best wel zouden willen”, vertelt Wijnen aan Colin Banks op 100% NL. „Ik denk zelf aan Davina Michelle, die nu heel erg aan de weg aan het timmeren is en eigenlijk nog heel erg in de oprichting van haar carrière zit.”

„Daarvan zou het normaliter een risico zijn om haar te sturen. Voor het moment in haar carrière waar ze nu staat zou het niet handig zijn... Maar wanneer wij -zoals volgend jaar- direct geplaatst worden in de finale, lijkt het ineens wel een mogelijkheid. En in dat kader is Davina Michelle voor mij de nummer één favoriet om volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival te sturen.”

Volgens Wijnen verdient Duncan Laurence een enorme pluim: „Dat het dan eindelijk gelukt is na al die jaren, dat is natuurlijk waanzinnig! En hoe leuk is het dan ook dat dit gebeurd met een artiest die zich zo bescheiden heeft opgesteld en zo open en vriendelijk is. Daarvan ben ik echt onder de indruk, Duncan verdient daarvoor echt een enorme pluim!”