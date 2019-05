Spaanse zanger Miki gaat viral met vlaggetje

Op de filmpjes is te zien hoe Miki te midden van de Spaanse delegatie achter Ilse DeLange en Duncan Laurence zo hard zwaait met het Spaanse vlaggetje dat er weinig overblijft van het souvenir en hij alleen een stokje overhoudt in zijn hand.

„Madre Mia, ik dacht dat niemand het had gezien”, reageert Miki in een tweet die ruim 25.000 keer is geretweet en bijna 9000 likes heeft. In het eindklassement was Miki minder gelukkig, hij eindigde met het opgewekte zomernummer La Venda waarmee hij de finale afsloot op de 22e plaats. In de greenroom was La Venda wel een grote hit. Daar liepen de andere Songfestivaldeelnemers, met de Nederlandse delegatie voorop, een polonaise terwijl Miki op het podium stond.

Volgens Twitter staat het veelbekritiseerde optreden van Madonna op de tweede plaats in het lijstje van de meest besproken artiesten op het songfestival, gevolgd door de Franse zanger Bilal Hassani en de Italiaanse inzending Mahmood. De winnaar Duncan Laurence staat op de vijfde plek. „De aankondiging van Duncan Laurence als winnaar van het Eurovisie Songfestival zorgde voor hét hoogtepunt tijdens de gesprekken van de avond”, zegt een woordvoerster van Twitter.