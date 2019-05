Ook Noren en Zweden voelen zich winnaars

„Ik ben een competitief persoon, dus natuurlijk had ik mijn zinnen gezet op de glazen microfoon”, schreef John Lundvik, die voor Zweden uitkwam, zondag op Instagram. Lundvik legde het op het laatste moment af tegen Duncan Laurence, die veel meer stemmen van het publiek kreeg. In een splitscreen was het beteuterde gezicht van Lundvik duidelijk te zien naast de juichende Duncan. „Gisteravond vond ik het zo leuk!”, stelde Lundvik desondanks. „Ik en The Mamas hadden de tijd van ons leven”, schreef hij over de gospelzangeressen die hem bijstonden in Too Late For Love.

„Als klap op de vuurpijl kregen we de hoogste score van de vakjury, wow”, gaat de Zweed verder. „En uiteindelijk als zesde eindigen is echt geweldig. Ik voel me een winnaar!”

Moeite waard

Dat geldt ook voor het Noorse trio KEiiNO, dat de meeste punten van de thuisstemmers kreeg. „Gisteren was geweldig”, schreven Alexandra Rotan, Fred-René Buljo en Tom Hugo Hermansen op Instagram. „We hebben de televote gewonnen, en dat was van meet af aan ons doel. We zijn zo blij dat we de mensen thuis hebben weten te raken, we kunnen niet wachten jullie allemaal te ontmoeten!”

Het nummer Spirit In The Sky van KEiiNO sprong in het oog vanwege de traditionele joikzang van Fred-René. „Wij geloven in het accepteren van minderheden, en dat het niet uitmaakt wie je bent, hoe je eruit ziet, van wie je houdt en waar je vandaan komt - je bent meer dan goed genoeg! Bedankt Europa dat je in ons gelooft.”

De Zweed Lundvik sloot af met felicitaties voor zijn grote concurrent Duncan Laurence. „Grote felicitaties aan Duncan Laurence. Je bent het de moeite waard man, ik ben dol op het nummer.”