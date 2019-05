Will Smith geeft nieuwe Aladdin hiphop-sausje

„Ik merk dat ik steeds bewuster op zoek ben naar iets wat uniek is en anders dan wat ik hiervoor heb gedaan”, legt Smith uit tijdens een persbijeenkomst in Parijs. De rol van de Genie in Aladdin wás dat: in één rol kon hij zingen, dansen en grappen maken. „En het is een groot voordeel om een personage te spelen dat grotendeels computergeanimeerd is. Terwijl alle andere acteurs elke dag uren in de make-up en kleding moesten doorbrengen, kon ik gewoon in mijn normale kloffie op de set verschijnen, want mijn opnames werden daarna toch nog helemaal bewerkt en blauw en ’rokerig’ gemaakt.”

Producent Disney benaderde de acteur, bekend van megahits als Independence Day, Enemy of the State en Men in Black, persoonlijk met het verzoek of hij de rol wilde overwegen. „Ik was enorm vereerd”, knikt hij gretig. „Maar ik was ook doodsbang. Je moet dit soort rollen alleen maar aannemen als je denkt dat je echt iets kan toevoegen aan wat al vóór jou gedaan is. Ik heb daar echt heel erg naar lopen zoeken, tot op de set aan toe.” Smith treedt in de voetsporen van Robin Williams die met het inspreken van de geest in de oorspronkelijke animatiefilm een unieke prestatie leverde.

Humor

„Het was revolutionair wat hij als eerste deed met humor in animatiefilms”, zegt zijn opvolger. „Hij was de eerste die een personage kaapte en mengde met zijn eigen humor, vol referenties naar de moderne cultuur. Dat had nog nooit iemand gedaan voor hem; voor mij als acteur was dat een openbaring.” Pas toen op de eerste dag op de set het nummer A Friend Like Me werd gerepeteerd, ontdekte Smith opeens hoe hij de rol vorm moest geven. „Net zoals Robin het personage helemaal vormde naar zijn eigen humor en zijn eigen manier van grappen maken, moest ik dat ook doen. Ik heb een hiphop-flavour toegevoegd aan de Genie, door te rappen en door een geest te maken die meer op mij en mijn manier van doen lijkt.”

De hoofdrolspeler heeft het draaien van de Disneyfilm, waarin ook de Nederlandse acteur Marwan Kenzari een grote rol vertolkt, ervaren als één groot feest. „Het is de combinatie van de enorme decorstukken, de zorg die aan alle details wordt besteed”, omschrijft de superster. „Maar ook het feit dat iedereen die aan de film werkt hetzelfde blije, positieve gevoel heeft; dat maakt automatisch een gevoel van energie los tijdens het draaien. Ik geloof oprecht dat dat te maken heeft met de ideeën áchter de meeste Disney-verhalen: wees jezelf en doe je best om lief te zijn voor andere mensen.”

Die boodschap is anno 2019 harder nodig dan nooit, bepleit Smith. „Ik heb drie kinderen: twee jongens van 25 en 20 en een dochter van 18. Zij groeien op in een andere tijd dan ik, de wereld is ’verdigitaliseerd’. Maar toch merk ik dat zij onder al dat digitale spektakel wél behoefte hebben aan een boodschap waar ze zich in kunnen herkennen. Probeer de obstakels te verslaan die in de weg staan om een normale, liefdevolle relatie met andere mensen te kunnen hebben. Het leven gaat over méér dan elkaar wel of niet weg-swipen.”

Aladdin draait vanaf 22 mei in de Nederlandse bioscopen.