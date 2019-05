Israëlische omroep verwacht straf voor IJsland

In de green room hielden de bandleden van Hatari Palestijnse sjaaltjes in de lucht toen de laatste IJslandse punten binnenkwamen voor hun act met kooien, kettingen en vuur.

De camera’s zwaaiden snel weg, maar de miljoenen televisiekijkers hadden al gezien dat de bandleden protesteerden tegen de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Het leidde tot boe-geroep in de zaal. „De IJslanders zullen vast gestraft worden door de European Broadcasting Union, die echt niet tolerant is voor deelnemers die de regels overtreden”, zegt de Israëlische omroepdirecteur tegen Ynet TV.

Een woordvoerder van de EBU weigert commentaar en zegt dat de kwestie nog in beraad is. EBU-regels maken het mogelijk om deelnemers te diskwalificeren als ze zich niet houden aan de vereisten van de ’niet-politieke gebeurtenis’. In het verleden zijn er volgens de EBU-woordvoerder ook financiële sancties opgelegd voor het overtreden van regels.

Madonna

De Israëlische omroepbestuurder Koblenz was wel te spreken over de actie van Madonna, die twee van haar dansers met een Israëlische en Palestijnse vlag op hun rug elkaar liet omhelzen. „We zijn heel blij dat ze is gekomen, niet veel artiesten zijn bereid naar Israël te komen”, zegt Koblenz, die toegeeft Madonna ’misschien wel succesvollere shows heeft gehad.”

De omroep Kan had vooraf geen weet van het vertonen van de Palestijnse vlaggen door de IJslandse inzending én Madonna. Koblenz: „Dat is de prijs van een live-uitzending.”