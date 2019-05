Mel B tijdelijk volledig blind

Naar verluidt was Mel behoorlijk in paniek toen ze haar gezichtsvermogen verloor. De zangeres is al twintig jaar blind aan haar linkeroog door een laserbehandeling die niet goed is gegaan. Doordat haar rechteroog het nu ook even liet afweten, was ze tijdelijk volledig blind. Ze had volgens the Sun veel pijn en droeg een ooglapje toen zij aankwam bij het ziekenhuis.

Na een behandeling kreeg de 43-jarige ster snel haar gezichtsvermogen terug. De verwachting is dat ze voorlopig nog intensieve behandelingen en medicatie nodig heeft. Voor de reünietournee die vrijdag van start gaat in Dublin heeft het volgens de Spice Girls zelf geen gevolgen.