John Wick 3 stoot Avengers van 1e plek in VS

Avengers: Endgame leverde in het vierde weekend na de release 29,4 miljoen dollar in Amerika op. Wereldwijd staat de teller van de kassa nu op 2,6 miljard, meldt Variety.

Parabellum doet het ook beter dan zijn twee voorgangers in de filmreeks. In 2014 bracht John Wick in het eerste weekend 14,4 miljoen dollar op en in 2017 bracht John Wick: Chapter 2 30,4 miljoen dollar op tijdens het openingsweekend. Ook internationaal doe de derde John Wick-film het beter dan de eerste twee met een opening van 35,2 miljoen dollar in 66 landen. In Duitsland, Frankrijk en Spanje volgt de release nog.

In Parabellum keert John Wick (Keanu Reeves) terug, met een bedrag van 14 miljoen dollar op zijn hoofd en een leger huurmoordenaars achter zich aan.