Eerste 'Duncan-baby' geboren in Boxtel

De vliezen braken tijdens de eerste halve finale en de baby, het eerste kindje van het stel, werd vervolgens op de dag van de finale van het Eurovisie Songfestival geboren.

„We kijken ieder jaar", vertelt Martijn aan het Brabants Dagblad. "Maar we zijn geen mega-Songfestival fans. Het valt toevallig zo samen. We hadden het er de afgelopen dagen over. Eerst als grapje, maar het klinkt ook cool. Dus nadat bekend werd dat Duncan had gewonnen, hebben we snel zijn naam toegevoegd."

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de royals en sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.