Doek valt voor Game of Thrones

Nederlandse fans moeten dan nog een dag proberen alle spoilers op sociale media en nieuwssites te omzeilen. Ziggo zendt het slot van het achtste seizoen van de populaire fantasyserie van HBO maandagavond in ons land uit. Wie geen detail wil missen, kan maandagavond in negentien bioscopen terecht. Daar wordt de extra lange slotaflevering op het grote doek vertoond.

Game of Thrones, een van de duurste series uit de televisiegeschiedenis, was in april 2011 voor het eerst te zien. De serie, gebaseerd op de boekenreeks A Song of Ice and Fire van George R.R. Martin, is meteen een hit voor HBO. Voor de volgende seizoenen wordt meer budget vrijgemaakt, wat alleen maar meer kijkers oplevert. Wereldwijd volgen inmiddels zo'n veertig miljoen kijkers de fantasyreeks.

Ander einde

Game of Thrones sleepte tot nu toe al ruim driehonderd prijzen in de wacht, waaronder 47 Emmy's. Geen enkele andere dramaserie won meer Emmy's. Toch krijgt de serie ook veel kritiek. Zo worden de vele naaktscènes en het vaak brute geweld in de serie niet door iedereen gewaardeerd.

Het achtste seizoen valt tot nu toe bij een grote groep kijkers niet bepaald in de smaak. Een ontevreden kijker startte een online petitie waarin hij HBO vroeg het achtste seizoen over te doen en een ander einde te bedenken. Deze werd in een week tijd meer dan een miljoen keer ondertekend. HBO heeft nog niet gereageerd op de oproep.

Hoewel er na 72 afleveringen een einde komt aan Game of Thrones hoeven de fans nog geen afscheid te nemen van de mythische wereld Westeros. Er worden meerdere spin-offs ontwikkeld. George R.R. Martin had het vorige maand over vijf spin-offs, maar het is nog onduidelijk of deze daadwerkelijk worden ontwikkeld.

