Temptation-Rodanya onthult: ’Ik ben naar bed geweest met Danicio’

Goedele Liekens, die het programma presenteert waarbij er verschillende deelnemers van Temptation Island op bezoek komen, valt gelijk met de deur in huis wanneer ze vraagt wat er de laatste nacht op het eiland met Danicio is gebeurd. Na deze vraag bevestigt Rodanya dat er inderdaad gezoend is. „Ik heb meerdere malen gezegd dat ik zou doen wat goed voelde en dat heb ik daar ook gedaan.”

Ze vervolgt: „Maar we hebben die avond geen seks gehad. Ik wilde niet verder. Ik had op een gegeven moment zoiets van: ’Rodanya dit kan gewoon niet’. Maar je voelde wel dat er spanning was”, zegt Rodanya, waarna Goedele even later de opmerking maakt: „Danicio, jongen toch. Je hebt je kans gemist.”

Rodanya kaatst hierop terug dat Danicio helemaal zijn ’kans’ niet heeft gemist. Zo onthult ze lachend: „Naja, kans gemist niet hoor. Uiteindelijk heeft hij wel zijn zin gekregen. Later hebben wij wel afgesproken en toen hebben we ook het bed gedeeld.”

Of er meer in zit tussen de twee weet ze niet. „Danicio is niet echt heel erg duidelijk. Als hij echt iets zou willen, dan zou hij de eerste stap moeten zetten. Maar ik denk het niet. Er is te veel gebeurd”, aldus Rodanya.