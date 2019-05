Dubbel platina voor Duncan Laurence

„Jeetje”, was alles wat Duncan nog uit kon brengen nadat hij zijn songfestivalhit in intieme setting had gezongen. Voor een dubbel platina award moet een single minstens 80.000 keer worden verkocht. Ook streams tellen daarbij mee, 150 streams tellen als één download.

Aan tafel bij Jeroen Pauw vertelde Duncan dat hij voorlopig nog even wil ’afwachten wat Arcade nog teweeg kan brengen’. Over nieuwe muziek maakt de 25-jarige zanger, die pas vlak voordat hij naar Tel Aviv vloog voor het internationale liedjesfestijn zijn eerste soloconcert gaf, zich geen zorgen. „Ik blijf schrijven en er komt veel moois aan”, beloofde Duncan. Eerder maakte hij zondag bekend nummers te hebben uitgewisseld met de Zweedse inzending van het Songfestival, John Lundvik.

Talent

Met zijn deelname aan het Eurovisiesongfestival hoopt Duncan een voorbeeld te zijn voor jong talent. Dat geldt ook voor presentatietalenten, vertelde hij aan tafel bij Jeroen Pauw. „Net als in de muziek zijn er ook in presentatie best jonge talenten die een kans verdienen om op zo’n groot podium te staan.”

Hoewel Duncan hoopt dat hem een ’druk jaar vol muziek’ te wachten staat, doet hij het eerst even rustig aan. „Ik ga morgen vooral even helemaal niks doen”, zei Duncan, die afgelopen nacht nauwelijks sliep. „Eén hele dag.”

Duncan zegt ook tijdens de talkshow dat hij zijn deelname als een heel groot compliment zag, omdat hij tot voor kort nog een onbekende zanger was voor het grote publiek. „Er is een bepaalde druk omdat er verwachtingen zijn, maar ik kreeg zoveel vertrouwen uit Nederland en andere landen.” Naar eigen zeggen dacht hij gedurende zijn optreden tijdens de finale aan zijn tijd bij de rockacademie.

Bekijk ook: Koningspaar trots op Duncan Laurence

Ilse de Lange is ontzettend trots op haar pupil. Ze beschrijft hem als een ’uniek talent’. De twee kennen elkaar sinds The Voice en hebben sindsdien altijd contact gehouden. Over haar eigen deelname aan het Songfestival, waarbij ze in 2014 samen met Waylon als The Common Linnets tweede werd, zegt ze dat er internationaal een aantal ’deurtjes’ opengingen.

Songfestivalcommentator Cornald Maas zegt op zoek te zijn geweest naar een song om de televoters te kunnen overtuigen. „Gisteren is dat gelukt.”

Madonna

Wederom windt Jan Smit geen doekjes om zijn mening over het optreden van de Queen of Pop tijdens de finale in Tel Aviv. „We schrokken daar allemaal en ik denk wel heel Europa. Ik had er heel hoge verwachtingen van. Je verwacht in ieder geval dat ze zich kan meten met een Duncan, maar dit ging meer richting San Marino. Dit is ontzettend jammer, het had de kers op de taart moeten zijn. Ik zit daar om mijn mening te geven”, aldus Jan.

Bekijk ook: Ontsteltenis om optreden Madonna