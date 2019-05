Tom Waes: ’Ik had mezelf al afgeschreven’

Hij had de hoop eigenlijk al opgegeven om nog een succesvol acteur te zijn, maar door de Netflix-hitserie Undercover ziet de wereld er voor Tom Waes inmiddels compleet anders uit. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Vlaamse acteur TOM WAES gooit, naar eigen zeggen onverwachts, hoge ogen in de razend populaire Netflix-hitserie Undercover. Hij had zichzelf als acteur al min of meer afgeschreven, maar nu hij als personage van undercoveragent Bob Lemmens in de Vlaams-Nederlandse tv-productie schittert, verwerft de Belg wereldroem. En hij niet alleen!