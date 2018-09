Halle Berry heeft relatie met Alex da Kid

„Mijn balans”, schrijft Berry onder een zwart-witfoto van zichzelf met Alex da Kid. De Brit, die in het echt Alexander Grant heet, publiceerde dezelfde foto op zijn Instagram-account. Ingewijden vertellen aan E! News dat de actrice en producent inmiddels een paar maanden met elkaar omgaan. „Ze hebben elkaar via vrienden leren kennen”, zegt een ingewijde.

Halle Berry was in de jaren negetntig getrouwd met honkballer David Justice, van 2001 tot 2005 met zanger Eric Benét en van 2013 tot 2016 met acteur Olivier Martinez, waarmee ze zoon Maceo heeft. De actrice is ook moeder van de 9-jarige Nahla, maar met de vader van haar dochter, de Canadees Gabriel Aubry, trouwde ze niet.