Leeuwarden kandidaat voor Songfestival

Dit laten burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden en Commissaris van de Koning Arno Brok weten in een brief aan NPO-voorzitter Shula Rijxman.

Vorig jaar was Leeuwarden-Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa. Dit programma, dat in 2017 werd gelanceerd onder de themalijnen ’dare to dream’, ’dare to act’ en ’dare to be different’, wordt de komende jaren voortgezet, schrijven de bestuurders. Dare to dream was ook het motto van het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv.

Leeuwarden was in 2013 gaststad van Serious Request en in 2017 van The Passion, beide evenementen van publieke omroepen van de NPO. De NPO organiseert het volgende Eurovisiesongfestival samen met AVROTROS en NOS. „We zijn ervan overtuigd dat Leeuwarden en Fryslân alles in huis hebben om dit internationale topevenement te herbergen en tot een klinkend succes te maken”, schrijven Crone en Brok.

Ook Amsterdam wil het Eurovisiesongfestival huisvesten, maar er is tevens belangstelling uit onder meer Maastricht, Den Haag en Rotterdam.

