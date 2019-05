Kendall Jenner past voor ’rommelige relatie’

„Ik heb van mijn oudere zussen meegekregen hoe het is om op te groeien met alle ogen op je gericht. Daar heb ik van geleerd. Voor mij zijn een aantal dingen heilig: mijn vrienden en mijn relaties. En persoonlijk denk ik dat als je die te publiekelijk maakt, ze rommelig worden”, aldus Kendall.

Afgelopen februari bevestigde Kendall Jenner haar relatie met Simmons toen ze te gast was bij The Ellen DeGeneres Show, maar benadrukte daar ook al hoe belangrijk privacy voor haar is. „Ik ben nog heel jong en op deze leeftijd zijn relaties nog niet meteen bepalend. Daarom wil ik er liever geen aandacht op vestigen, omdat je gewoon nog niet weet hoe het verder zal gaan. Een relatie is iets tussen twee mensen en op het moment dat je het wereldkundig maakt, wordt het voor die twee mensen vrij pittig om daar mentaal mee om te gaan vanwege alle aandacht die erop gericht is.”

Aan trouwen denkt Kendall in elk geval nog niet: „Misschien. Zeker niet nu, maar misschien komt er een dag dat ik dat wel wil.”