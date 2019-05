Scarlett Johansson gaat trouwen

Scarletts woordvoerder Marcel Pariseau bevestigde dat de twee inderdaad verloofd zijn, maar nog geen datum hebben geprikt om in het huwelijk met elkaar te treden.

Johansson, 33, en Jost, 36, werden voor het eerst samen gezien in mei 2017, toen zij in scheiding lag met haar tweede echtgenoot Romain Dauriac. Met hem deelt ze hun 4-jarige dochter Rose Dorothy. Daarvoor was de actrice 3 jaar getrouwd met acteur Ryan Reynolds. Het wordt het eerste huwelijk voor Jost.