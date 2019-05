Pauw scoort dankzij Duncan

Het waren er net zoveel als naar het NOS Journaal van 20.00 uur. De twee programma’s voeren de Dag Top 25 aan, wat voor het NOS Journaal gebruikelijk is. Pauw scoort normaalgesproken tussen achthonderd- en negenhonderdduizend kijkers. De Songfestival-winst en de aanwezigheid van Duncan Laurence bezorgde hem dus bijna drie keer zoveel kijkers dan een normale doordeweekse uitzending.

Laurence kreeg van Jeroen Pauw een dubbel platina award omdat Arcade meer dan 80.000 keer is verkocht. Bij Pauw waren ook zangeres Ilse DeLange, die Laurence had voorgedragen voor het liedjesfestijn, en de commentatoren bij het Eurovisiesongfestival, Jan Smit en Cornald Maas.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van College Tour met Matthijs van Nieuwkerk als presentator trok zondagavond 1,2 miljoen kijkers. In de show, die naar NPO 1 is verhuisd, ontving Matthijs van Nieuwkerk strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq. Hij bereikte daarmee de achtste plek in de Dag Top 25.