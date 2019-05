Dochter herdenkt Vincent Price in Amsterdam

De legendarische Price, die in 1993 overleed, zou eind mei 108 jaar oud zijn geworden. Op zondag 26 mei wordt hij bij Lab 111 in Amsterdam herdacht in aanwezigheid van zijn dochter. Victoria Price gaat een lezing geven over haar vader. Daarna wordt zijn film House of the Long Shadows vertoond.

De film wordt ingeleid door horrorkenner Jan Doense. Samen met Christopher Lee en Peter Cushing was Price een van de grootste naoorlogse horroracteurs. Hij vertolkte in 1953 zijn eerste echte horrorrol in de 3D-film House of Wax. Het zou nog tot 1960 duren voordat hij dankzij de Edgar Allan Poe-verfilmingen van regisseur Roger Corman een echte ster werd. Zijn ietwat geaffecteerde, zalvende stemgeluid was uit duizenden herkenbaar en werd ook vaak gebruikt zonder dat Price zelf in beeld was. Zo gebruikte Michael Jackson de stem van Price in de beroemde begintekst van zijn iconische clip Thriller.