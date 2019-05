Gecrashte Romy: ’Ik ben er goed vanaf gekomen’

„Met 120 kilometer per uur in een muur crashen en een paar keer over de kop is niet niks. Maar ik ben er goed van afgekomen met wat kneuzingen en blauwe plekken.”

Romy deed mee aan de Ladies GT Race tijdens de Jumbo Racedagen. Ze reed met grote snelheid over het circuit toen haar wagen uit koers raakte en ze van de baan vloog. Ze blikt terug op een heftige, maar toffe race. „Even schrikken, maar het race-avontuur vond ik geweldig.”

Romy bedankt alle fans voor de bezorgde berichtjes, maar ook hulpverleners. „Hulde aan hulpverleners ter plekke die mij uit de auto sneden en takelden, het medisch personeel dat me heeft verzorgd en mijn hand vast bleef houden, de politie-escorte naar het ziekenhuis, vanwege de files. Iedereen zó lief, bezorgd en professioneel. Dank!!! Nu ga ik herstellen op de bank.”

