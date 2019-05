Antoinette Beumer gaat weer regisseren

Beumer publiceerde twee jaar geleden haar debuutroman Mijn vader is een vliegtuig, gebaseerd op haar eigen jeugd. Haar vader was geestesziek en woonde 31 jaar lang in een psychiatrische inrichting. Dit boek gaat zij nu verfilmen, maakte zij maandag bekend tijdens het festival van Cannes. Het scenario is klaar en de financiering is rond; Beumer is nu bezig met het casten van het project.

„Ik heb lang gedacht nooit meer te gaan filmen”, stelt de 56-jarige regisseur. „Maar dit verhaal moest verteld en blijkbaar zo urgent dat een boek alleen niet voldoende was. Ik vind het heel spannend, maar het plezier overheerst.”

Het scenario is geschreven door Maaik Krijgsman (Vechtershart), de producent is Topkapi Films (Alles is liefde). De opnames moeten, afhankelijk van de beschikbaarheid van de acteurs, deze winter plaatsvinden. Mijn vader is een vliegtuig vertelt over de succesvolle Eva die na de dood van haar moeder steeds angstiger wordt. Ze raakt ervan overtuigd dat er gevaar dreigt voor haar en haar kinderen. Ze gaat op zoek naar de oorsprong van haar angsten in haar vroege jeugd en ontdekt hiaten in haar geheugen.