Mel B noemt Eddie Murphy nog steeds haar ’soulmate’

„Ik dacht dat ik daarvoor liefde had gekend, maar dat bleek niet zo te zijn. Zijn liefde was puur, hij was de liefde van mijn leven en dat zal hij altijd blijven”, aldus Mel. „Hij heeft me laten zien wat echte liefde is en daarom heb ik het grootste respect voor hem.”

Mel B en Eddie Murphy hadden een stormachtige relatie is 2006, waarin zij zwanger werd van hun kind. Al beweerde Murphy in eerste instantie dat hij niet zeker wist of hij daadwerkelijk de vader was. Na een DNA-test bleek hij dat wel zijn en delen de twee sindsdien het voogdijschap over hun dochter Angel.

Hun relatie overleefde dit ’incident’ echter niet: op het moment dat de baby werd geboren, was Murphy inmiddels verloofd met filmproducent Tracey Edmonds, met wie hij later dat jaar trouwde. Hun huwelijk duurde slechts veertien dagen.