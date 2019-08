Armada Music duikt urban in met Sjaak en Bizzey

„Deze track gaat over de karamelsausjes onder de vrouwen”, zegt Sjaak over zijn nieuwste nummer. „Wijven zijn er genoeg, maar die paar die het waard zijn om te ’Wifen’ zijn zeldzaam.” Ook Bizzey is blij met de single. „Grenzen zijn geen grenzen meer, money is geen money meer en liefde is alleen nog maar liefde.”

Het artwork van Wifen én het label PILOT6 is van de hand van de Amsterdamse kunstenaar Selwyn Senatori. „Sjaak, Bizzey en Senatori, beter wordt het niet! Het logo van het label, PILOT6, is van mijn hand. Letterlijk. Slordig, rauw en toch style.”

Armada Music werd in 2003 opgericht door Armin van Buuren, Maykel Piron en David Lewis. Onder het Nederlandse platenlabel, dat bij de International Dance Music Awards meermaals werd uitgeroepen tot ’s werelds beste platenlabel, vallen tientallen sublabels.