Thaise prinses Chulabhorn mag weer naar huis

De jongste zus van koning Vajiralongkorn werd op 15 juni opgenomen omdat ze het gevoel was kwijt geraakt in de vingertoppen van haar rechterhand. Een aantal zenuwen waren bekneld geraakt en een medische ingreep was noodzakelijk aldus de artsen.

Voor vertrek uit het ziekenhuis opende de prinses een nieuwe souvernirwinkel. De opbrengst van de producten die er worden verkocht is bestemd om patiënten met een kleine beurs te kunnen helpen op de afdeling oncologie van het Chulabhorn medisch centrum van het Chulabhorn-ziekenhuis.

Prinses Chulabhorn heeft al enkele jaren een slechte gezondheid. Naar verluidt heeft ze de auto-immuunziekte ’systemische lupus erythematodes (SLE)’. Dat zorgt voor klachten in verschillende organen en algemene klachten zoals moeheid, spierpijnen, huidafwijkingen of koorts. Veel voorkomend probleem zijn ontstekingen van de gewrichten, die ook tot stijfheid kunnen leiden.