Marilyn Manson scoort gastrol in The New Pope

„The New Pope wordt echt te gek!” schrijft de zanger op het sociale medium. Zijn deelname aan The New Pope is opmerkelijk, omdat hij zich gedurende zijn carrière meermaals heeft afgevraagd wat religie nou eigenlijk voor waarde heeft. Ook liet hij in zijn autobiografie optekenen ’een gekwalificeerd predikant van Satan te zijn’.

De show is een follow-up van de serie The Young Pope, waarin Jude Law de rol van jonge Amerikaanse paus speelt die de katholieke kerk radicaliseert. Vanwege de zware, donkere filmshots werd de serie veelal ontvangen als ’vreemd’. Wanneer The New Pope te zien zal zijn is nog niet bekend.