Dochter (22) Slipknot-bandlid overleden

Gabrielle Crahan was de jongste dochter van Shawn, de bandleider van Slipknot. De metalband, waarvan de leden maskers dragen tijdens hun optredens, bracht een paar dagen geleden nog hun eerste single sinds jaren uit, Unsainted, in aanloop naar het volledige album We Are Not Your Kind dat in augustus verschijnt.

Zanger van de band, Corey Taylor, schreef op Twitter: „M’n hart is gebroken. Houd de familie alsjeblieft in je hart, ze zal gemist worden.”

Op Instagram schreef Gabrielle’s broer Simon: „Dit is de zwaarste dag ooit. Ik ben verward, verdrietig en boos. Maar vooral heel erg verdrietig. Gabri, ik mis je zo. Wij waren de beste vrienden, ik weet dat jij dat voor altijd zult weten” Ook zus Alexandria rouwde op sociale media: „Ik ben in shock en heb geen idee hoe ik de golf van emoties die ik ervaar, moet verwerken. De troost die ik in deze momenten heb, zijn mijn familie, vrienden en katten. Please stuur ons goede energie. Dit verlies slaat het grootste gat in onze levens die nooit meer hetzelfde zullen zijn. 22 is te jong om te sterven.”

Ⓒ Instagram

Over de doodsoorzaak is niets bekend gemaakt. Speculaties hierover drukt Alexandria gauw de kop in. „Iedereen mag zich afvragen wat die wil. Er is nog geen autopsie geweest. We hebben alle antwoorden niet. Je kunt het je afvragen, maar vraag het mij niet en praat er niet over met anderen op internet alsof jullie ons gezin kennen.” In haar Insta Stories schrijft ze: „Mijn zus is nog geen dertig uur dood. Please laat mijn familie met rust.”

Slipknot staat zaterdag 22 juni op het Belgische festival Graspop.

Ⓒ Instagram