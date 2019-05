Oprah steunt school met half miljoen en pizza

De tv-persoonlijkheid kwam onverwacht langs en trakteerde hen niet alleen op een pizza-feestje, maar doneerde ook nog eens 500.000 dollar aan het naschoolse programma van de school. Dit heeft het schoolhoofd Akbar Cook via social media laten weten.

Oprah Winfrey had via via vernomen dat Cook een programma had opgezet, getiteld Lights On, waarmee hij scholieren van de straat hoopt te houden door hen een veilige plek te bieden op vrijdagavond wanneer ze iets leuks willen doen. Van 18:00 ’s avonds tot middernacht kunnen klasgenoten samen een potje basketbal spelen, videospelletjes doen, poolen, danspasjes oefenen of muziek opnemen.

Volgens het schoolhoofd werkt het tot nu toe goed. „Ik ben nog geen enkel kind verloren door een schietpartij sinds het begin van dit schooljaar.”

Wasmachines

Oprah omarmde dit initiatief van harte en bracht de school een bezoek in hoogst eigen persoon. „Iedereen heeft het altijd maar over de cijfers die kinderen moeten halen. Maar daar kun je het niet over hebben voordat je weet dat ze veilig zijn en zich veilig voelen. Ook moeten ze zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen”, aldus Winfrey. „Hierbij krijgen jullie een half miljoen dollar om dit werk voort te zetten, want jullie weten dat je op de goede weg bent. Ik zag wat het schoolhoofd deed en dacht: ’Nou, hoe kan ik dan het beste mijn steentje bijdragen?’”

Cook startte zijn initiatief in september door wasmachines te plaatsen in kleedkamers, omdat er kinderen werden gepest doordat ze vuile kleding droegen en daardoor soms niet meer naar school durfden te komen.