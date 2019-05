Arnold Schwarzenegger laat trap in rug ongemoeid

„Velen van jullie hebben me ernaar gevraagd, maar ik zal hem niet aanklagen”, schrijft de 71-jarige Schwarzenegger op Twitter. Hij hoopt dat de man zijn leven weer op de rit zal krijgen. „Ik ga verder en concentreer me liever op de duizenden geweldige atleten die ik heb ontmoet in Afrika.”

De ’Terminator’ liet eerder al weten niet erg geschrokken te zijn van het incident. Hij dacht in eerste instantie dat hij per ongeluk een duw kreeg. „Dat gebeurt wel vaker. Ik realiseerde me pas dat ik geschopt was toen ik de video zag.”