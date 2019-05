Robert ten Brink: ’Spannend of terugkeer quiz geen domper wordt’

„Het voelt een beetje alsof ik ingevroren was geweest en net ontdooid weer de wereld instapte.” Ten Brink presenteerde de show al van 1999 tot 2008, toen deze nog Lotto Weekend Miljonairs heette. In 2006 verhuisde de quizmaster mee toen Weekend Miljonairs van SBS6 naar RTL 4 ging. In 2011 was de kennisquiz nog een seizoen te zien bij SBS6, met Jeroen van der Boom als presentator. In de hedendaagse versie zijn de kandidaten deelnemers aan de BankGiro Loterij.

De presentator is blij met zijn comeback als quizleider. „De quiz blijft de quiz. Alleen decortechnisch is het natuurlijk veel mooier met led-verlichting en dat soort dingen. Het werkt weer perfect na wat stiekem oefenen.”

Volgens de presentator is de tijd in Nederland weer rijp voor ’de leukste en beste quiz ter wereld’. De kracht van de quiz is eenvoud, zegt Ten Brink. „Het is een hele simpele basisquiz waarin mensen op zichzelf worden teruggeworpen. De deelnemer moet zichzelf bij elkaar houden, de angst moet weg zijn en je moet geloven in je eigen antwoorden. Het gaat om heel veel geld, dat is wat meespeelt. En dan is er nog een vervelende presentator die af en toe checkt of je zeker van je zaak bent. Dat is eng, met al die geluidseffecten erbij. Voor de kandidaat gloort er een pot met goud aan de horizon, het miljoen. Ik vind ook dat dat het bedrag moet zijn waar je als kandidaat naar moet streven, hoewel een kwart miljoen ook best lekker is.”

De show is nog in tachtig landen wereldwijd te zien, op het hoogtepunt liep de quiz zelfs in 160 landen. „Afgelopen jaren werd gezegd dat we de tijd van quizzen wel hebben gehad. Het is een golfpatroon, want nu zie je ze weer terugkomen. In het geval van BankGiro Miljonairs ben ik daar heel erg tevreden mee.”

Robert (63) verlengde zijn contract bij RTL onlangs nog met vier jaar. Wat hem betreft blijft hij tot zijn pensioen de show presenteren. „Het is aan de zender en de BankGiro Loterij om dat te beslissen, het lijkt mij fantastisch.”

De quizmaster noemt de terugkeer van de kennisquiz spannend en is benieuwd naar de kijkcijfers. „Het lijkt me best wel een domper als niemand het wil zien terwijl wij ons zo verheugen. De kijker beslist en je weet als maker nooit hoe de bal rolt en hoe alles valt. Maar je kan er vanuit gaan, dat op zaterdagavond om half tien toch zo’n 800.000 tot een miljoen RTL-kijkers het leuk vinden.”