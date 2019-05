Colin Firth in oorlogsdrama Operation Mincemeat

De langverwachte film Operation Mincemeat is een bewerking van het boek van schrijver en historicus Ben Macintyre over de misleidingsoperatie, meldt Variety vanaf het filmfestival van Cannes. De opnames beginnen later dit jaar. Het verhaal speelt zich af in 1943 als de geallieerden een aanval op het door de nazi's bezette Europa plannen.

Volgens Variety is de film al door meerdere distributeurs in Europa, Azië en Latijns-Amerika aangekocht. Voor de Amerikaanse markt is de film nog niet verkocht.