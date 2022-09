Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe nu verder voor ’lievelingszoon’ koningin Elizabeth? ’Comeback prins Andrew onwaarschijnlijk met Charles als koning’

Kan de Britse prins Andrew zijn gewenste terugkeer in het openbare leven definitief op zijn buik schrijven? Met koning Charles III aan het roer lijken de kansen voor een comeback van de hertog van York, die eerder verwikkeld was in een misbruikzaak, niet groot. „Met de steun van zijn moeder, koningin Elizabeth, was er mogelijk nog een manier geweest voor Andrew om een comeback te maken. Nu zij is overleden lijkt dat onwaarschijnlijk...”