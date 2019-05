Britse zanger Songfestival weet waarom hij laatste werd: Brexit

Rice (21) had al een slecht voorgevoel toen hij naar Israël afreisde om zijn Bigger Than Us aan de wereld te laten horen. „Ik wist al die tijd al dat ik op deze plaats zou eindigen vanwege de Brexit”, zegt hij tegen de pro-Brexit tabloid The Sun. „Weet je, we hadden Gary Barlow of Elton John kunnen sturen en dan waren we waarschijnlijk nog laatste geworden.”

De Britten scoorden slechts dertien punten van de vakjury en drie schamele puntjes van het publiek, de televoters. Ter vergelijking: Nederlands winnaar Duncan Laurence pakte in totaal bijna vijfhonderd punten. „Toch heb ik veel plezier gehad en geen moment getwijfeld aan mijn zangtalent”, zei Rice op weg naar huis.

’Europa minacht ons’

22 jaar geleden wonnen de Britten voor het laatst met Love Shine a Light van Katrina and the Waves, maar de laatste tien jaar eindigde het Verenigd Koninkrijk niet één keer in de top tien. In het land gaan nu zelfs geluiden op om het zangfestijn voortaan maar te boycotten. The Sun concludeert in een commentaar dat de uitslag een dieper liggend probleem ontvouwt. „Zelfs The Beatles waren maar halverwege het rijtje gekomen. Maar misschien zijn we eraan gewend dat Europa ons niet op waarde schat.”

De triomferende Duncan heeft nog wel een advies voor het Verenigd Koninkrijk, zo liet hij ontvallen tegen de BBC. „Jullie hebben geweldige schrijvers en geweldige artiesten die nog onbekend zijn. Stuur hen. Ik wil iemand zien waar ik een album van wil kopen, een nieuwe Sam Smith, een nieuwe Adele.”

Boyband

Richard van de Crommert, Songfestivalkenner namens De Telegraaf, dichtte de Britten van tevoren al weinig kansen toe. „Het Verenigd Koninkrijk leert het nooit. Bigger than us is een heel erg middelmatig nummer, alleen te verteren met een goed glas whisky: boybandmateriaal.”