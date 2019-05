Adam Curry weer getrouwd

„En het is officieel!”, schrijft ze bij een foto van hen beiden in trouwkleding. Zij zwaait een bruidsboeket in de lucht. „Mr. & Mrs. Adam Curry.” In een eerdere post op Instagram wenste ze Adam Curry alvast een ’gelukkige trouwdag’ toe.

Eind 2016 toonden de twee al ringen op sociale media. „Ik heb ja gezegd”, schreef Tina daar toen bij. Waarom Curry reageerde: „Ik ook.” De twee zijn al zo’n vier jaar samen. Ze leerden elkaar kennen door hun werk voor het Ronald McDonald Huis, de organisatie die hij steunt en waar zij hoofd is van de afdeling communicatie.

Het is niet de eerste keer voor Curry dat hij zijn ja-woord geeft. Eerder was hij twee jaar getrouwd met Micky Hoogendijk en meer dan twintig jaar met Patricia Paay.