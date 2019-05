Paardenkracht tijdens trekkerspektakel

Naast het trekkerspektakel is er nog veel meer te beleven tijdens het festival. Er is een minimarkt, een draaimolen, een zweefmolen, er zijn springkussens en een rodeostier. Ook kunnen er Oud-Hollandse spelletjes worden gespeeld zoals spijkerslaan en houtzagen en is er een knutseltent waar de kinderen zich prima kunnen vermaken.

In het grote zanddepot kun je ervaren hoe het is om op een minigraver/kraan te draaien. Onder begeleiding kun je hier de fijne kneepjes van het vak leren. Ook zijn er demonstraties van de sport horseboarding, een kruising tussen paardrijden, mountainboarden en wakeboarden. De paarden, hun ruiters en de boarders gaan met snelheden tot 45 kilometer per uur over de baan, dus dat belooft een heel anders soort spektakel te worden qua paardenkracht.

Alle attracties en aangeboden spelletjes tijdens het Fun en Power Festival zijn na betaling van de entree vrij toegankelijk. Voor meer informatie: ajkhaarlemmermeer.nl