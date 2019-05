Culinair en gastvrij genieten

Het evenement is dit jaar onderdeel van GastRO, het nieuwe stadsfestival in het centrum van Rotterdam. Naast het culinaire plezier, is er volop entertainment. Zo geeft de top van de nieuwe generatie jonge Nederlandse jazzmusici vanuit Closer to Jazz, een reeks mini-jazzconcerten door de hele binnenstad.

Ook LijnB is aanwezig en geeft op het Binnenwegplein en de Lijnbaan verschillende dance pop-up optredens. De succesvolle The Voice of Holland- winnares Maan sluit de vrijdagavond af met haar grootste hits.

Kijk voor het hele programma op www.koopgoot.nl/kookgoot.