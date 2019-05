Madonna’s act op eigen YouTube-kanaal wél zuiver

Op sociale media regende het zaterdag meteen negatieve reacties na Madonna’s bijdrage aan de show. Jan Smit noemde haar optreden vanuit zijn commentaarhokje ’wanstaltig slecht’. En Emma Wortelboer maakte er een grap over voordat ze de punten mocht uitdelen namens Nederland, kort na Madonna’s pauze-act. „Ik ben dankbaar voor vanavond en voor Madonna’s autotune”, zei Emma, een opmerking waarmee ook zijzelf viraal ging.

Terwijl Europese kijkers hun stem konden uitbrengen, trakteerde de Queen of Pop alias Madame X het publiek op twee nummers. Naast haar dertig jaar oude klassieker Like a Prayer uit 1989 zong ze haar nieuwe nummer Future, samen met de Amerikaanse rapper Quavo. „Als je 1 miljoen krijgt en je laat dit zien, dan ben je het niet waard om op dit podium te staan”, zei Jan Smit.

De bewerkte video van Madonna, die zondagavond online kwam, is inmiddels bijna 650.000 keer bekeken. Bij de reacties onder de bewerkte video regent het opmerkingen van mensen die reageren op het nieuwe geluid.

Op Instagram reageerde ze zelf op maandagmiddag: „Life is a mystery that We are all Here to Solve............Madame X.”