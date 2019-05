Thuisgevoel in stof gevangen

Kunstenaar Do Ho Suh bij de entree van zijn vroegere appartement in Londen, onderdeel van zijn ’suitcase homes’.

Thuis is overal en nergens voor Do Ho Suh. De Koreaanse kunstenaar verliet zijn geboortestad Seoul om carrière in Amerika te maken en woonde vervolgens in New York, Berlijn en Londen. Herinneringen aan de huizen waarin hij woonde, vangt hij nauwgezet in fragiele ruimtes, opgebouwd uit transparante stoffen. Paola van de Velde