’Drost geeft eregalerij internationale allure’

Directeur Taco Dibbits (r) hangt eigenhandig de nieuwe Willem Drost op zijn plaats. Ⓒ Foto’s Anko Stoffels

Dankzij een langdurig bruikleen van de Broere Charitable Foundation hangt een topstuk van Rembrandts belangrijkste leerling Willem Drost nu in de Eregalerij van het Rijksmuseum. Directeur Taco Dibbits hing het doek Cimon en Pero (Caritas Romana), waarop een dochter haar stervende vader in de gevangenis heimelijk de borst geeft, eigenhandig op zijn plaats. „Het Rijksmuseum is weliswaar opgericht door de staat, maar het is grotendeels gevuld door particulieren.”