Film over inpakkunstenaar Christo ✭✭✭✩

Kunst maak je met passie, aldus Christo.

Paniekzaaier, stresskip, kort lontje, charmante kwajongen en genie. Inpakkunstenaar Christo is het allemaal in de geestige documentaire Christo, Walking on water van Andrei M. Paounov. Hij volgde de Bulgaar met zijn camera in het voorjaar van 2016, toen hij tien jaar na de dood van zijn vrouw, muze en collega Jeanne-Claude hun idee Floating Piers uit 1970 eindelijk uitgevoerd wist te krijgen.