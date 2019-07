MeToo-grap uit Toy Story 2 verdwenen

Ⓒ ANP Kippa

Disney heeft in een heruitgave van de animatiefilm Toy Story 2 stilletjes een grapje uit de aftiteling gehaald. In een zogenaamde blooperscène doet een besnorde goudzoekerspop genaamd Stinky Pete een oneerbaar voorstel aan twee Barbies en dat lijkt niet te kunnen in het huidige #MeToo-tijdperk, zo ontdekte de website ReRelease.com.