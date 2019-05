Maanlanding in Omniversum

Op de reusachtige koepel wordt het avontuur, dat in juli 1969 een historische week in beslag nam, in iets minder dan 50 minuten vertoond. Er wordt uitsluitend historisch beeld en geluid gebruikt, aangevuld met enkele simpele animaties die de belangrijkste vluchtfasen begrijpelijker maken voor een publiek dat die tijd niet heeft meegemaakt.

Ongelooflijk, tot dat het gebeurde! De reis van Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins zal minstens drie maanden te zien zijn in Omniversum. Daarnaast komt er een vertoning van een 90 minuten filmversie rond eind juni in een aantal bioscopen.