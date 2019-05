Hologramtournee Whitney Houston op komst

De familie Houston wil daarnaast een nieuw album met nooit eerder uitgebrachte liedjes uitbrengen. Sinds het overlijden van Whitney in 2012 wilden de nabestaanden niets weten van dergelijke deals, maar volgens Pat is nu het juiste moment. „De afgelopen zeven jaar zijn erg emotioneel geweest, maar nu moeten we strategisch zijn.”

In de jaren voordat de zangeres op 48-jarige leeftijd overleed, kwam ze vooral in het nieuws vanwege haar verslavingen. Een nieuwe tournee en album moeten daar nu verandering in brengen. „Het ging helemaal niet meer om de muziek. Mensen waren vergeten hoe goed ze was. Ze lieten de persoonlijke dingen in haar leven de reden waarom ze in eerste instantie verliefd op haar waren overschaduwen.”

Wanneer het nieuwe album uitkomt en de tournee van start gaat, is nog niet bekend.