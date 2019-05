Monica Geuze openhartig over moeizame band met vader

Monica vertelt dat hoe haar ouders scheidden toen zij achttien jaar oud was. Naar eigen zeggen had ze het daar behoorlijk moeilijk mee, omdat ze net zelf het huis uit ging. „Als ik terugging naar huis, was het ineens dat je moet kiezen tussen je vader of moeder.”

Lange tijd verweet ze haar vader dat hij degene was die wilde scheiden en snel een nieuwe vrouw aan zijn zijde had. Ondanks dat ze een goede band met haar vader had, voelde ze zich schuldig tegenover haar moeder. „Ik nam het hem heel erg kwalijk toen en toen heb ik besloten dat contact te verbreken. Ik vond het gewoon zielig voor mijn moeder”, aldus Monica.

Toch was de relatie tussen de vlogster en haar moeder destijds ook niet zo goed. „Als mijn moeder en ik vijf minuten met elkaar in een ruimte zijn, komt er gewoon wrijving”, vertelt ze.

Met de komst van haar eerste kindje, dochter Zara-Lizzy waarvan haar vriend Lars Veldwijk de vader is, besloot ze het anders aan te pakken. Zo legt ze uit: „Ik wil haar niet haar opa en oma ontnemen, omdat ik moeite heb met het feit dat mijn vader vroeger is weggegaan.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de royals en sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.