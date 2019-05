Vader Cornald Maas overleden

Dat maakt Cornald zelf bekend op Twitter. „Met aarzeling, maar doe het toch hier omdat ik zo ontzagwekkend veel gebeld en gemaild word ivm songfestival: ik ‘uit de lucht’ omdat ik net gehoord heb dat m’n vader plotseling is overleden”, schrijft hij, gevolgd door de hashtag Loving You Is A Losing Game, een zin uit het nummer Arcade.

Cornalds ouders waren gescheiden. Hij schreef in 2018 een boek over alle brieven die zijn moeder hem stuurde, nadat hij het ouderlijk huis verliet.