Nadat zij voor RTL Duitsland zes jaar in de jury van de Duitse talentenshow Das Supertalent had gezeten, was het bij de zender ineens over en uit voor Sylvie Meis. Vorig jaar kwam zij daar verrassend terug, maar eerdaags beginnen de opnamen van de nieuwe serie en daarin is Sylvie niet meer te zien.