Pia Douwes nog te verdrietig om op te treden

Het gaat om het optreden van maandag 27 mei in het Raimund Theater in Wenen. „Het spijt me voor het ongemak en bedankt voor jullie begrip.” Tickets kunnen teruggestuurd worden en de bezoekers krijgen hun geld terug, zo laat Pia verder weten.

Evert Douwes overleed begin maart op 90-jarige leeftijd. Pia had een hele hechte band met haar ouders. Ze nam zelfs de zorg voor hen volledig op zich, wat haar in combinatie met haar werk in 2017 een burn-out opleverde. Eerder deze maand werd al bekend dat ze haar rol in de concertproductie Best of Broadway tijdelijk heeft teruggegeven.

