Joop van den Ende reageert op uitspraken Albert Verlinde

Ook zei Albert op Radio 1: „Ik heb die tent gezond gemaakt, want zo erg was het echt. Toen ik binnenkwam was het financieel niet zo denderend en de zalen waren leeg. We hebben dat allemaal gedaan. Dan denk ik: dat moet je ook vieren met elkaar. Dat dat gebeurd is. Maar dan komt er bij hem weer een andere emotie binnen en dat vind ik jammer, ja.”

Een woordvoerder heeft in een kort maar krachtige verklaring aan RTL Boulevard laten weten: „Joop staat hierboven.” Albert wilde zelf niet meer reageren op zijn uitspraken en de ontstane ophef daarover.