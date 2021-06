Stuntdubbel Clint Eastwood overleden

Van 1967 tot 2011 werkten Van Horn en Eastwood nauw samen. Waar hij begon als enkel de stuntdubbel van de acteur voor onder meer Coogan's Bluff, Dirty Harry en High Plains Drifter, ontwikkelde hij zich uiteindelijk tot stuntcoördinator. Hij regisseerde tevens de Eastwood-films Pink Cadillac, Any Which Way You Can en The Dead Pool.

Buddy vertelde in 2011 altijd met veel plezier met de acteur te hebben gewerkt. „Het is een droombaan. Ik word soms wakker en kan dan niet wachten om weer aan de slag te gaan als ik met hem werk. We zijn goede vrienden, maar doen niet veel samen, het is altijd professioneel. Hij heeft zijn speciale vrienden en ik heb de mijne. Maar hij maakt dingen gemakkelijk en ongecompliceerd als we aan het werk zijn.”